Литвин: у ВР есть резон самораспуститься - "это было бы по-честному"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН снова призывает к проведению специального заседания парламента с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и членов Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия пятой сессии Верховной Рады.

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо вернуться к предложению о проведении специального заседания ВР с участием Президента Украины и правительства. Он отметил, что Украина «остро и безотлагательно нуждается в серьезном разговоре с позиции разума и ответственности».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что необходимо определиться, «как будем жить сегодня и завтра». «Выборы – это еще не вся жизнь, и выборами жизнь не заканчивается», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил необходимость определить общенациональный план действий, «реальный план действий, а не очередные высокопарные программы, ультиматумы». По его словам, это должен быть план действий, который бы был поддержан людьми.

По словам председателя ВР, в первую очередь речь должна идти о решении таких острых вопросов, как обеспечение рабочими местами, пенсионное обеспечение, зарплаты, жилищно-коммунальная сфера, медицинское обеспечение и доступность основного набора продуктов питания.

В.ЛИТВИН сказал, что если его предложение и дальше будет игнорироваться, то «убежден, Украину ожидают намного худшие времена». Он отметил, что продолжать жить по принципу «воз дорогу покажет. Без опоры на развитие экономической базы, через девальвацию духовной основы – это ускорение краха, это пример СССР последних его лет».

По его словам, государство, которое не обеспечивает конституционных прав человека, что зависит от внешних факторов, «нельзя считать полноценно суверенным». «Это формальный суверенитет, и мы его имеем, и не более того», - сказал он.

В.ЛИТВИН заявил, что необходимо еще перед президентскими выборами поставить вопрос о «качестве государственного управления», которое сегодня не выдерживает никакой критики.

«Выборы по нынешней избирательной системе - не лучшее наше политическое достояние», - сказал председатель парламента.

ЛИТВИН обратился к коллегам-депутатам с призывом мобилизироваться ради эффективной работы парламента, потому что иначе, по мнению спикера, есть резон самораспуститься. "Как минимум, это было бы по-честному", - сказал ЛИТВИН.