Литвин открыл пятую сессию Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН открыл пятую сессию парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии сессии принимают участие члены Кабинета министров. Глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО отсутствует.

Кроме того, на церемонии открытия сессии присутствуют представители судебной ветви власти, в частности, председатель Конституционного суда Андрей СТРИЖАК и председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, а также представители органов местной власти

По традиции сессия открылась Государственным гимном Украины в исполнении Национального академического народного хора имени Г. Веревки.