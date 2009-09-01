Нардепы сегодня выходят на работу

Депутаты сегодня выходят на работу – в парламенте открывается пятая сессия

По предварительным планам, в зале заседаний проведут лишь один день – дальше работа в комитетах.

В то же время председатель ВР предлагает объявить эту неделю пленарной, а следующие две работать в комитетах и округах. Однако работу депутатов может затормозить минимальная зарплата, повышение которой до полутора тысячи гривен требуют регионалы. И вероятно в случае несогласия – будут блокировать трибуну. Политические обозреватели прогнозируют, что сессия будет непродуктивной, а избранники перед выборами будут заниматься лишь борьбой и собственным пиаром. В то же время, правительство обещает подать проект бюджета в ВР, своевременно, до 15 сентября. И призывает депутатов улучшить кадровый потенциал Кабмина и назначить новых министров. Владимир Литвин немедленно предложил сделать это на этой неделе.

ICTV