Янукович предложил журналистам угадать, что он будет делать завтра

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не дал четкого ответа на многократные вопросы журналистов о том, будет ли блокировать фракция ПР завтра трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что они будут настаивать на том, чтобы вопрос о повышении минимальной заработной платы и пенсий был рассмотрен завтра первым, и было принято решение по данному вопросу.

Несколько раз журналисты пытались выяснить, может ли неподдержка рассмотрения данного вопроса завтра в сессионном зале привести к блокированию фракцией ПР трибуны, В.ЯНУКОВИЧ не давал четкого ответа. Тогда журналисты в очередной раз спросили: «Так вы будет блокировать трибуну?» На это В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Как говорят, догадайтесь с первого раза, и вам все станет понятно. Я считаю, что второго раза не будет, вы все угадаете».