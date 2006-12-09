«Городской дозор» еще раз попробует отставить мэра Харькова, не ожидая суда

Общественная организация «Городской дозор» повторно создаст инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума по отставке Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе организации, хотя кампанию за отставку мэра М.ДОБКИНА «Городской дозор» начал еще полтора месяца назад, создавая инициативные группы, «городские власти своими незаконными действиями всячески срывала проведение собраний, в конечном итоге, группу не зарегистрировала, и сегодня мы вынуждены начать новый этап этого процесса».

«Руководство организации решило не терять времени, ожидая решения судов, где рассматриваются иски к власти за отказ в регистрации групп, а приступить к созданию новых, учитывая опыт», - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, «Городской дозор» «всячески поддерживает инициативу харьковчан, поскольку негатив от деятельности власти нарастает, и последние события в Харькове лишь подтверждают – на выборах сделана большая ошибка, которую нужно исправить».

Собеседник агентства сообщил, что сегодня в течение дня в нескольких районах Харькова пройдут собрания, на которых будут созданы инициативные группы. Он отметил, что уже подано в общей сложности 52 заявки на проведение таких собраний граждан, и в течение недели по несколько групп будет создано во всех девяти районах Харькова.