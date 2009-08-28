Тимошенко: нам не просто можно, нам необходимо увеличивать долги

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает правильным и целесообразным в условиях кризиса привлекать новые внешние займы, пишет ДЕЛО.

"Необходимо использовать имеющиеся в условиях мирового финансового кризиса возможности закупать необходимые товары по минимальным ценам, а также получать кредиты от других стран, — сказала Тимошенко на совещании с руководителями предприятий авиастроительной области в Харькове. — Нам не просто можно, нам необходимо увеличивать долги".

Она отметила, что наиболее развитые страны мира имеют размеры внешних займов в объеме 100-120% от ВВП страны. "В то же время Украина имеет займы всего 27% от ВВП", — уточнила она. Тимошенко отметила, что впоследствии по долгам будет рассчитываться не только государство, но и те предприятия, которые будут получать прибыль благодаря этой модернизации.

В июне прямой внешний долг Украины увеличился на 0,3% или на $42,3 млн, составив на 30 июня $12,54 млрд. А в апреле прямой внешний долг Украины сократился на 18,7 млн долларов, а прямой внутренний долг вырос на 3,04 млрд гривен (около 400 млн долларов).

Всего же за весь период независимости Украины вырос в 10 раз, отмечает издание, при этом не учтена задолженность государства перед вкладчиками бывшего Сбербанка СССР, общая сумма которой пока не определена.. Прямой и гарантированный государственный долг Украины сегодня составляет почти 270 миллиардов гривен, или около 35 миллиардов в долларовом эквиваленте.