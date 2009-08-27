Янукович опять ляпнул

Лидер ПР перепутал Черногорию с Косово

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости разработки и введения новых правил и подходов в международных отношениях с целью скорейшего и эффективного решения имеющихся конфликтных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он предпринимать шаги к признанию независимости Южной Осетии и Абхазии, если станет Президентом Украины, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что еще в прошлом году выразил свою позицию по этому вопросу (тогда В.ЯНУКОВИЧ выступил в поддержку позиции России и заявил, что то же должна сделать и Украина – УНИАН).

«Это наша реакция была на решение по Черногории», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, но сразу же после подсказки пресс-секретаря исправил свои слова, уточнив, что, конечно, речь идет не о Черногории, а о Косово. «Я извиняюсь», - сказал в связи с этим лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ также объяснил, что его политическая сила в прошлом году выступила с такой позицией по Южной Осетии и Абхазии с предостережением, что политики двойных стандартов не должно быть в международных отношениях и что подходы к территориям с “замороженными конфликтами” должны быть одинаковыми для всех.

«Если делать исключение, тогда нужно изменять все международные стандарты», - отметил он, уточнив, что для этого существуют международные институты, в частности ООН.

«Когда я говорил об этом, я говорил по сравнению с Косово. Что нам оставалось тогда делать - признать тогда независимость Осетии и Абхазии», - отметил лидер Партии регионов.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, на современном этапе ситуация в мире изменилась так, что сейчас актуально возник вопрос о разработке новых правил, мировых международных стандартов.

«Моя позиция не изменилась. Я считаю, что затягивать с этим вопросом нельзя, ведь это приведет лишь к обострению конфликтов и, безусловно, к страданиям людей», - резюмировал лидер Партии регионов.