Тимошенко поговорит с Путиным о том, как им объединить усилия

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует 1 сентября в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Гданьске (Польша) обсудить вопрос двустороннего сотрудничества в области авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на совещании на Харьковском авиазаводе по вопросам развития авиационной отрасли.

«Я буду встречаться с премьер-министром России, и мы будем говорить о том, как нам объединить усилия, и как нам реализовывать совместно такие программы как Ан-70 и другие», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она напомнила, что на днях премьер России подписал распоряжение российского правительства о совместном украинско-российском производстве самолета Ан-70.