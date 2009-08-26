Янукович: благодаря Ахметову все в нашей жизни пойдет по-другому

Финальная часть чемпионата Европы по футболу 2012 года состоится в Украине благодаря таким людям как президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ, считает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал вчера на мини-брифинге в Донецке во время посещения вместе с Р.АХМЕТОВЫМ нового стадиона «Донбасс Арена».

«Евро-2012 состоится благодаря, прежде всего, таким людям, как Ринат АХМЕТОВ», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что «во многих городах, где спорт, футбол любят больше, чем деньги, вкладывают в инфраструктуру спорта финансовые ресурсы». По мнению В.ЯНУКОВИЧА , «они вкладывают в будущее нашей страны, имидж нашего государства».

«Вот яркий пример: люди сюда (на «Донбасс Арену» - УНИАН) придут с хорошим настроением, в таком же настроении уйдут отсюда. Команда будет играть с хорошим настроением. Думаю, и все остальное в нашей жизни пойдет по-другому», - отметил лидер Партии регионов.

Он высказал мнение, что Украина должна проводить «настойчивую, агрессивную политику в плане подготовки проведения Евро-2012. Сегодня счет времени идет на дни, на часы, разговаривать некогда, должны успеть, даже обязаны сделать это».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что новый стадион «Донбасс-Арена» его очень впечатлил. «Я бывал на различных стадионах. Но этот стадион меня очень впечатлил», - сказал он после того, как вместе с Р.АХМЕТОВЫМ они осмотрели стадион, прошлись по газону и зрительским секторам, сообщает пресс-служба Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ высказал Р.АХМЕТОВУ слова благодарности за все то, что он делает для развития спорта в Украине. «Ринат АХМЕТОВ вкладывает значительные средства в будущее нашей страны и имидж нашего государства», - сказал лидер Партии регионов.

В свою очередь, Р.АХМЕТОВ высказал признательность В.ЯНУКОВИЧУ за то, что он нашел время и возможность приехать и посмотреть, как идет подготовка к открытию самой современной спортивной арены Украины. По словам Р.АХМЕТОВА, «Виктор ЯНУКОВИЧ всегда с командой. Он всегда «болел» за команду, и болельщики его любят».

Как сообщал УНИАН, открытие стадиона «Донбасс-Арена» состоится 29 августа.