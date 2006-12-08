Чорновил считает, что Ющенко хочет из Нашей Украины что-то человеческое сделать

Избрание главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ председателем Совета партии Народный Союз “Наша Украина” является свидетельством усиления патроната Виктора ЮЩЕНКО над этой политической силой. Об этом сказал в интервью УНИАН член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Он считает, что руководство В.БАЛОГИ затянется намного дольше, чем на три месяца. Все это является “сигналом со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что он не хочет списывать эту партию полностью с политической арены, а хочет из нее что-то человеческое сделать, чтобы в дальнейшем на нее опираться”. По его словам, сегодня для В.ЮЩЕНКО было серьезной проблемой то, что партия “Наша Украина” и одноименный блок были “уже практически неуправляемы и там пошли хаотические процессы”. Т.ЧОРНОВИЛ допускает, что В.ЮЩЕНКО “руками очень прагматичного и жесткого политика Виктора БАЛОГИ сможет навести порядок в партии и вернуть ее в реалии сегодняшнего дня, чтобы нормально работать могли, а не игрались в детской песочнице”.

Т.ЧОРНОВИЛ считает, что такое кадровое решение в “Нашей Украине” может быть позитивом и для всего политикума, в том числе для Партии регионов, поскольку в случае, если от партии “будут идти политически неадекватные заявления, то можно будет ставить вопрос об этом не какой-то эфемерной партии НСНУ, где не известно кто руководит и с кем общаться, а лично Президенту Украины В.ЮЩЕНКО”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, с участием В.ЮЩЕНКО состоялось заседание Совета НСНУ. На заседании глава Секретариата Президента В.БАЛОГА был избран председателем Совета, председателем исполкома партии – Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Также Совет НСНУ избрал Президиум в составе 14 человек.