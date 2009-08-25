Наливайченко все еще ждет звонка от Лозинского

Бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ пока не звонил в Службу безопасности Украины после личного предложения председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО обеспечить безопасность экс-депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наше предложение остается в силе. Мы хотим этого гражданина Украины доставить безопасно к следователю Генпрокуратуры», - отметил председатель СБУ и добавил, что пока еще объявленный в международный розыск по подозрению в насильственной смерти жителя Кировоградской области В.ЛОЗИНСКИЙ в спецслужбу по телефону не звонил.

Как сообщал УНИАН, 21 августа В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ гарантирует В.ЛОЗИНСКОМУ предоставление охраны, если он добровольно явится в Генпрокуратуру, позвонив перед этим по телефону в СБУ.

«Я обращаюсь к господину ЛОЗИНСКОМУ, я знаю, он меня слышит, что мы гарантируем конфиденциальность и безопасность для того, чтобы он прибыл к следователю в Генпрокуратуру. На сегодня для него выделена отдельная телефонная линия: 8-067-244-00-58. Я гарантирую, что «Альфа» обеспечит безопасность, что он беспрепятственно попадет к следователю. Второе. Те люди, которые препятствуют ему, прибытию этого гражданина Украины к следователю, они будут нейтрализованы. Потому пусть позвонит по телефону, и дальше мы гарантируем ему и безопасность, и его права в общении со следователем», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.