Щербань ходит к следователю как на работу

Бывший председатель Сумской облгосадминистрации Владимир ЩЕРБАНЬ сомневается, что вновь может занять пост губернатора, даже в случае снятия с него всех обвинений.

Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», опубликованном в сегодняшнем номере издания.

Отвечая на вопрос о возможности занять вновь губернаторский пост, В.ЩЕРБАНЬ сказал: «Не думаю. Жизнь покажет, чем я буду заниматься». При этом он негативно оценил экономическую ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в Сумской области. «Оппозиция, которая пришла к власти, развалила все, что я создавал. Заводы проданы предпринимателям, для которых главное не люди, а прибыль», - сказал В.ЩЕРБАНЬ.

Он также отметил, что, не смотря на выдвинутые обвинения, ему не страшно было возвращаться в Украину. «Я знаю, что ни в чем не виноват», - сказал экс-губернатор.

В.ЩЕРБАНЬ подчеркнул, что с момента возвращения ежедневно ходит на допросы в Генеральную прокуратуру. «А когда звонит жена (она сейчас в Донецке), я ей говорю, что нахожусь на работе. В смысле, у следователя», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября возвратился в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА и Михаила МИРОНЕНКО.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в осуществлении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и тому подобное.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.