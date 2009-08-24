Яценюк: нужно прекратить попытки натягивать на себя чужой костюм

Лидер общественной инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК поздравил соотечественников с Днем Независимости.

В переданном УНИАН обращении А.ЯЦЕНЮКА по случаю Дня Независимости Украины отмечается, что очередное празднование Дня Независимости – повод обсудить очень важные для всех нас вопросы.

“Мы постоянно находимся в поисках своего исторического прошлого. Без этого нельзя создать и свое будущее. Парадокс в том, что у каждого политического лидера свое прошлое, и каждый видит свое историческое будущее. Я хочу, чтобы мы отказались от комплекса подавленности, неполноценности, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что “исторические процессы формирования стран и народов были очень сложными и разными. В мире нет ни одной Страны с Большой Буквы, которая возникла бы в результате стечения комфортных и безболезненных обстоятельств. Этот путь через большие трагедии и через большие свершения”. “Главное, убежден он, на этом пути – осознание целей. Осознание, которое формируется отцами-основателями и поддерживается «детьми-строителями». История всегда несправедлива, ведь у каждого есть своя справедливость. В попытках найти ее в истории с политической точки зрения мы никогда не придем ни к одному общему мнению”.

Как подчеркивается в обращении, “наша справедливость в том, что мы сами ни на кого не нападали и не стремились поработить и эксплуатировать, но никому не дадим этого делать с нами. Мы – на своей исторической земле, наша принадлежность к которой – не меньше тысячи лет, что по меркам истории имеет значение. Нашей государственности больше тысячи лет, мы должны отсчитывать срок ее существования как минимум от Крещения Киевской Руси. В тот момент наше государство стало христианским, то есть современным, неархаичным”. “Но, - отметил А.ЯЦЕНЮК, - на нас нападали, нас пытались поработить. И из этого ничего не вышло и не выйдет. Именно поэтому мы никогда не были колонией ничьей, не были рабами. Это касается и периода новейшей истории. Никогда советская империя не состоялась бы без решения Украины принимать в ней участие. СССР создали решением русских и украинских большевиков и распустили совместным же решениям как украинских, так и российских переродженных коммунистов”.

По его убеждению, “Россия никогда не состоялась бы как Россия без государственности Киевской Руси”. Как отметил А.ЯЦЕНЮК: “я не хочу стать тем, кто начнет доказывать, что весь мир зародился из Украины. Но в отношении России в такой позиции и заключается наше историческое понимание справедливости, с которым ей трудно спорить. Иначе России придется отказаться от своей истории и утверждать, что она не является наследницей Киевской Руси. Мы и наша государственность – это корень всей восточной ветви европейской цивилизации, которая идет от восточной части Римской империи через Византию и Константинополь. Мы – полноценное европейское глубоко историческое образование”.

Обращаясь к опыту 18 лет независимости, А.ЯЦЕНЮК отметил, что “не вызывает сомнений необходимость избавиться от коммунистического советского мифа. Но вышло так, что вместе с мифологией мы теряем системы организации и жизнеобеспечения, которые были созданы многими поколениями украинцев. Нужно честно признать, что сами мы ничего не построили за эти 18 лет. Разрушение заняло у нас то место, на котором должно было быть строительство”.

Он считает, что “так произошло в первую очередь потому, что так называемый либерализм по-украински превратил страну в хаос, в систему безответственности и вседозволенности. Демократию мы воспринимаем как анархию. Вера в то, что «невидимая рука рынка» сама все наладит, привела только к одному, что все богатства нации сосредоточились в руках двух десятков людей. Либералом в Украине стал каждый чиновник в каждом селе и городе. Либерализм для него – это его исключительное право решать, что и кому можно и что нельзя, определять, что такое свобода. Сегодня это всем очевидно”. “Так, может, стоит остановиться и пересмотреть мифологическую программу, заложенную в компьютер нашей страны в 1991 году?”, - спросил А.ЯЦЕНЮК и добавил: ”Не может быть дискуссий о том, что нам нужна своя сильная, суверенная и независимая страна”.

“Если мы хотим иметь такую страну (а других и не бывает), ее придется спроектировать, как спроектировали себя США и Китай, современные Япония и Германия. Все это – страны-проекты с четким определением целей, задач, путей и способов их достижения. И главное – с тем, кто это будет делать. Нужно отдавать себе отчет в том, что при этом мы совсем не должны и не можем строить у себя США, Китай, Германию или Японию «украинского пошиба». Это невозможно и бессмысленно”, - считает А.ЯЦЕНЮК, и отмечает, что “нужно прекратить попытки натягивать на себя чужой костюм, да еще и не своего размера”. По его мнению, “нет для нас готового образца и у ближайших соседей – ни в Польше, ни в России. Страны рождаются и возрождаются в XX веке только через проект. Нужно найти силы у всех нас, у сорока шести миллионов украинцев, это сделать. Времени почти не осталось. Это наш последний шанс».

«Хорошо, что у нас есть такой день – День Независимости. Надеюсь, мы знаем, для чего нам досталась эта независимость и что мы должны с ней делать. У нас есть историческая возможность получить еще один праздник – День Рождения Страны. Его дата пока неизвестна, но известно то, что он обязательно будет. День Рождения Великой Страны», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.