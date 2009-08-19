Тимошенко и Путин обсудили вопросы по телефону

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня в 16.00 провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы проведения в октябре в Украине 5-го заседания украинско-российского экономического комитета и согласовали ориентировочную повестку дня заседания.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, среди вопросов, которые будут рассматриваться в октябре, – совместное серийное производство самолета Ан-70, а также другие вопросы экономического сотрудничества.

Стороны также констатировали позитивное и эффективное двустороннее сотрудничество в выполнении двустороннего газового соглашения о поставках в Украину и транзите в Европу российского газа.

Руководители правительств Украины и Российской Федерации высоко оценили выполнение газового соглашения обеими сторонами.

Во время телефонного разговора также был согласован вопрос о проведении 1 сентября двусторонней встречи премьер-министров Украины и России в Польше, где Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН будут находиться по приглашению премьер-министра Польши Дональда ТУСКА.

Ю.ТИМОШЕНКО поздравила В.ПУТИНА с успешным проведением авиакосмического салона МАКС-2009.

Обе стороны положительно оценили подписание на этой выставке протокола между Украиной и Россией о начале серийного производства самолета Ан-70.

Беседа руководителей правительств Украины и России была дружеской и конструктивной, говорится в сообщении.