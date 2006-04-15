Полтавская область дает пример Украине

Руководители политических сил, которые набрали наибольший процент голосов на выборах в Полтавский областной совет, а это Блок Юлии Тимошенко, блок „Наша Украина” и Социалистическая партия Украины, и 12 апреля подписали соответствующий меморандум о создании коалиции, согласовали на пост председателя Полтавского областного совета кандидатуру от БЮТ - заместителя председателя облсовета предыдущего созыва Владимира МАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель Полтавской областной организации ВО “Батьківщина” Вадим ПЕТРЕНКО.

По его словам, заместителем председателя облсовета будет представитель от “Нашей Украины”.

Также планируется, что профессиональные представители других политических сил могут возглавить комиссии областного совета.

Как сообщал УНИАН, на выборах депутатов Полтавского областного совета за список БЮТ проголосовали 21,44% избирателей; за кандидатов от „Нашей Украины” – 10,97%; от СПУ - 10,62%; от Партия регионов – 14,79%; от КПУ – 5,04%; от Народного блока Литвина – 3,28%.