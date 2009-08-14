Ющенко назначил своим советником Лакшми Миттала

Председатель Совета директоров компании «Арселор Миттал» Лакшми Нивас Миттал стал одним из членов Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине при Президенте.

Сегодня на официальном Интернет-ресурсе Виктора Ющенко обнародован указ Президента №613 об изменениях в составе Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине, которым вносятся изменения в состав советников с иностранной стороны. В состав совета кроме Лакшми Миттала также вошли: Манфред Грундке – исполнительный директор компании «Кнауф Гипс КГ», Отто Лозе – руководитель подразделения Центральной и Восточной Европы концерна «Дикергофф», Петер Лешер – президент концерна «Сименс АГ», Жан дю Плеси – председатель Совета директоров Группы «Бритиш-Американ Тобакко», Клаус Пробст – председатель руководящего Совета компании «Леоне», Йорген Буль Расмуссен - президент и исполнительный директор группы «Карлсберг А/С», Михал Соловов – владелец компании «Церсанит С.А.», Герберт Степич - исполнительный директор банка «Райффайзен Интернациональ Холдинг АГ» и Шандор Чане - председатель правления и президент «ОТП Банка».