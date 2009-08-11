Следователь не считает необходимым избирать меру пресечения Ратушняку

Следователь Закарпатской областной прокуратуры не избирал городскому председателю Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ никакой меры пресечения, поскольку считает, что мэр не будет препятствовать расследованию дела и установлению истины об инциденте между ним и активисткой «Фронта перемен».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, «избрание меры пресечения - это не обязанность, а право следователя».

Таким образом, как отметили в ГПУ, процессуальный статус С.РАТУШНЯКА на данный момент – лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

7 августа милиция возбудила уголовное дело по факту инцидента при участии мэра Ужгорода и активистки “Фронта перемен”. Вместе с тем 10 августа прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и возбудила уголовное дело в отношении С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не согласилась с решением городской милиции, поскольку лицо, совершившее хулиганские действия, известно - возбуждать уголовное дело необходимо в отношении него. Поэтому прокурором области 10 августа возбуждено уголовное дело по признакам ч.1.ст. 296 и ч.2 ст. 365 УК Украины в отношении конкретного лица – городского председателя Ужгорода”, - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что досудебное следствие по делу проводит прокуратура области.