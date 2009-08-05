У Яценюка говорят, что нас ждет коллапс жилищно-коммунальной системы

Заместитель председателя совета «Фронта перемен» Андрей ПЫШНЫЙ убежден, что осенью в стране будет коллапс жилищно-коммунальной системы.

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

Комментируя постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о подорожании газа для населения на 20% с 1 сентября текущего года, А.ПЫШНЫЙ заметил, что заявления правительства о стабилизации экономики в Украине не имеют ничего общего с реальным состоянием дел.

По его словам, «с самого начала было понятно, что газовые договоренности образца 2009 года, невзирая на заверения премьера, обязательно отразятся на тарифах на услуги ЖКХ для населения”.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что в связи со складывающейся ситуацией возникает вопрос: почему газ, который добывается в Украине, идет на потребности промышленных предприятий, а не для населения, как обещали?

По его словам, также есть вопрос относительно того, почему НАК «Нафтогаз Украины» теряет внутренний рынок платежеспособных промышленных потребителей в интересах коммерческих посредников.

По мнению А.ПЫШНОГО, странным является то, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО “отказалась от контрактной базы в сфере поставок и транзита 2001 года, ведь, согласно этим договорам, действующим до 2009 года включительно, мы должны были бы получать газ по 50 долларов за тысячу кубометров”. Также, сказал А.ПЫШНЫЙ, возникает вопрос: почему блокируется предложенная монополизация украинского рынка НАКом?

А.ПЫШНЫЙ выразил убеждение, что ответы на все эти вопросы “мы получим только после выборов Президента Украины”. В то же время он отметил, что эти проблемы “требуют немедленного решения уже сегодня”.

По мнению заместителя председателя совета «Фронта перемен», результаты правительственной политики уже сегодня видит каждый гражданин, “открывая свой кошелек”.

По его словам, «доля заработной платы в доходах украинцев на протяжении первого квартала снизилась на 2,2%, вместе с тем выплаты социальной помощи возросли, что свидетельствует о росте безработицы среди населения».

Как отметил А.ПЫШНЫЙ, наибольшее снижение прибылей населения наблюдается в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. Он добавил, что долги населения за жилищно-коммунальные услуги уже составляют почти 9 млрд. грн. «Людям уже сейчас нечем платить”, - сказал он.

По убеждению А.ПЫШНОГО, осенью “нас ожидает коллапс жилищно-коммунальной системы”. По его словам, «повышение цен на жилищно-коммунальные услуги для населения повлечет кризис неплатежей, и на местные бюджеты упадет еще один финансовый груз, поскольку дотаций на это никто не предусмотрел».

А.ПЫШНЫЙ прогнозирует, что после повышения тарифов на газ для теплокоммунэнерго с 1 октября этого года стоимость отопления и горячей воды возрастет на 80%. «Это существенно снизит доходы граждан, которые уже начали экономить на самом необходимом”, - добавил он.

По его словам, “количество людей, которые сейчас экономят на еде, возросло до 65,5%, тогда как еще осенью прошлого года оно составляло 28%”.

“Вы только представьте – 70% украинцев перешли на более дешевые, а значит - и на менее качественные и менее полезные для здоровья продукты, каждый пятый украинец уже начал экономить на лекарствах, и аж 35% населения едва сводит концы с концами, и им не всегда хватает на еду”, - отметил А.ПЫШНЫЙ. По его словам, “более трети населения страны за чертой бедности».

Заместитель председателя совета «Фронта перемен” считает, что ухудшение финансового состояния людей – “это прямой путь к значительному росту уровня преступности”. «Уже сейчас в некоторых регионах количество разбойных нападений увеличились вдвое», – сказал он.

А.ПЫШНЫЙ убежден, что “бездарная политика правительства тянет население и страну в долговую пропасть, а заявления о стабилизации в экономике, которые постоянно делает премьер, мягко говоря, не соответствуют действительности”. По его словам, “правительство или утратило ощущение реальности и начало верить в собственные предвыборные басни, или же сознательно уклоняется от своих прямых обязанностей».