Черновецкий подписал первое распоряжение

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время первого заседания новой сессии Киевского городского совета с трибуны зачитал и подписал свое первое распоряжение об образовании комиссии для немедленной передачи всех документов и печатей для осуществления руководства городом.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно этому решению, с момента объявления Киевской городской территориальной избирательной комиссией на пленарном заседании Киевсовета решения об избрании Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Киевским городским председателем он вступает в эту должность и берет на себя выполнение в полном объеме полномочий мэра города. Одновременно со вступлением в эту должность он также приступает к непосредственному руководству и возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета – Киевскую городскую государственную администрацию.

В соответствии со следующим пунктом распоряжения, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручает КГГА по истечении полномочий Киевсовета предыдущего созыва и Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, которое сегодня состоялось, продолжить осуществление своих полномочий до формирования нового состава Киевской горгосадминистрации.

Согласно документу, учитывая, что полномочия А.ОМЕЛЬЧЕНКО в должности Киевского городского председателя закончились, следует осуществить в неотложном порядке прием-передачу имущества, печатей и дел, которые находятся в его непосредственном ведании. Для осуществления приема-передачи образована комиссия, в которую вошли пять депутатов нового Киевсовета: Игорь ЛАВРОВ, Петр ИВАНОВ, Александр СУПРУНЕНКО, Павел ГРЕЧКИВСКИЙ, Михаил ЯКОВЧУК (представители Блока Леонида Черновецкого - УНИАН). Контроль над выполнением этого распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ оставил за собой.