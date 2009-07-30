Часть жителей Ровно не хочет видеть Кирилла, и это тоже нормально

Председатель Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК призвал жителей региона толерантно отнестись к визиту в область Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 2-3 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в эфире местного телеканала «Ровно-1».

По словам В.МАТЧУКА, его обращение адресовано «тем, кто поддерживает Патриарха, и тем, кто не очень». По его мнению, в данное время нужны не «баррикады, не борьба, а поиск «общих точек для построения единой Поместной православной церкви в Украине».

В то же время губернатор высказал убеждение, что в Украине, как одной самых больших православных держав мира, должна быть автокефальная православная церковь, независимая от Московского патриархата.

Председатель ОГА подчеркнул, что, хотя визит Патриарха КИРИЛЛА имеет пастырский характер, местная власть не может стоять в стороне этого события, поскольку это высокий гость. По его словам, «этого гостя хочет увидеть значительная часть жителей Ровенской области, и это очень хорошо. Другая часть - не очень хочет его видеть, и это тоже нормально, ведь мы демократическое государство». «Функция власти здесь - сделать все должное для того, чтобы были соблюдены конституционные права во время этого визита, которому мы очень рады», - заметил В.МАТЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ МП, в Ровенскую область Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ прибывает в воскресенье, 2 августа - на Праздник Пророка Ильи. Он побывает в Свято-Воскресенском кафедральном соборе в Ровно. В тот же день Патриарх посетит Свято-Троицкий ставропигийский женский монастырь в г. Корець, а на следующий день, 3 августа, будет находиться в Свято-Николаевском монастыре в селе Городок Ровенского района.

Как сообщал УНИАН, 21 июля около 600 членов Ровенской областной организации Украинской народной партии приняли обращение к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Министерству иностранных дел Украины, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, главе Ривненской облгосадминистрации Виктору МАТЧУКУ.

В обращении речь шла о том, что посещение Патриархом КИРИЛЛОМ Свято-Воскресенского собора в Ровно и Свято-Николаевского Городоцкого монастыря, запланированное на 2 августа, может спровоцировать межконфессионный конфликт. Его авторы обращали внимание на то, что в верхний храм ровенского кафедрального Свято-Воскресенского собора принадлежит УПЦ КП, а вблизи Городоцкого монастыря, куда также планирует приехать Патриарх, действует Свято-Николаевская церковь, которая подчинена Киевскому патриархату.