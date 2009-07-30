Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина получает уникальный шанс стать из объекта международной политики ее субъектом.

Об этом идет речь в его статье, опубликованной в газете «Аргументы и Факты».

А.ЯЦЕНЮК отмечает, что «сегодня, когда изменяется архитектура геополитического устройства, мы получаем шанс, похожий на тот, который привел нас в 1991 году к независимости”. “Главное - не проворонить эту возможность», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что в украинском обществе, в частности и среди элиты, распространена ошибочная мысль, что «заграница нам поможет». Он отметил, что «оранжевая» часть политиков считает, что если Украина вступит в НАТО - ее защитят, вступит в ЕС - ей дадут деньги”. При этом он отметил, что должен спросить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО: “Если НАТО для нас благо, то почему украинским военным предприятиям Альянс не заказывает танки, транспортные самолеты, другую технику и оружие?»

Лидер «Фронта перемен» подчеркнул, что, в то же время «бело-голубые» и «красные» считают панацеей союз с Россией. «У меня вопрос к Виктору ЯНУКОВИЧУ (речь идет о лидере Партии регионов Викторе ЯНУКОВИЧЕ): если Единое экономическое пространство в нынешнем виде – благо, то почему Россия не соглашается на единый энергетический рынок и зону свободной торговли без ограничений и исключений?»

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “каждая страна смотрит на окружающий мир с точки зрения своих интересов, среди государств «нет санта клаусов, раздающих подарки». Он добавил, что каждое государство пытается решить “свои проблемы за счет других, более слабых”.

Лидер «Фронта перемен» считает, что нужно “перестать бороться за ту или иную этническую идентичность, язык, конфессиональную принадлежность, трактовку прошлого”. «Мы такие, какие есть, и мы вместе станем более сильными, если не будет ссориться по пустякам. Уже наступило время осознать свои настоящие цели», – добавил он. По его словам, сегодня от того, “сможем ли мы осознать свой государственный интерес, зависит уже само существование нашего государства».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что Украина должна создать современное промышленное производство, эффективное сельское хозяйство, боеспособную армию, а также обеспечить воссоздание здорового и образованного населения. «Выбора нет: или мы поставим эти цели на повестку дня и сконцентрируем все силы для достижения результата, или страна Украина в нынешнем виде прекратит свое существование. Мы просто обязаны спасти страну!», - отметил он.