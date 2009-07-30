Герман раздражают бил-борды одного из будущих кандидатов

В предвыборном штабе Партии регионов обсуждают вопрос о том, чтобы "давать как можно меньше рекламы" кандидата от регионалов на будущих президентских выборах.

Об этом заявила депутат Анна Герман в эфире 5 канала.

"Люди уже все для себя решили. Люди уже знают, за кого они будут голосовать", - считает она.

"Я ехала, и всю дорогу видела бил-борды одного из будущих кандидатов. Честно говоря, они просто раздражают", - подчеркнула Герман.

Также она заявила, что Партия регионов предлагала в изменениях в закон о выборах президента увеличить размер залога кандидатов для участия в выборах до 10 миллионов.

"К сожалению, не удалось найти взаимопонимание с БЮТ, мы остановились на меньшей цифре", - отметила депутат.

Украинская правда