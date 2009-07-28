Томенко сравнил Тимошенко с Хайфой

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что до осени в Украине сохранится относительная политическая и экономическая стабильность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

“До осени в Украине сохранится относительная политическая и экономическая стабильность”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР отметил, что в силу объективных обстоятельств реальная президентская избирательная кампания начнется в сентябре текущего года. Кроме того, добавил он, деятельность правительства и принятие парламентом закона, регулирующего работу банковской сферы, - весомый сигнал “для определенного успокоения финансовой сферы и получения следующего транша МВФ”.

Характеризуя, каким образом в этот период будут вести себя известные политики, которые будут баллотироваться в Президенты, Н.ТОМЕНКО отметил, что в данном случае можно перефразировать известное в Израиле высказывание “Иерусалим молится, Тель-Авив отдыхает, а Хайфа работает”. “В нашем случае, если перефразировать это высказывание в отношении Украины, то у нас одна часть политиков молится, еще большая категория отдыхает, а ТИМОШЕНКО работает”, - сказал заместитель председателя Верховной Рады.