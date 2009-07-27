Ющенко и Патриарх Кирилл почтили память жертв Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики, глава Украинского государства и Патриарх Московский и Всея Руси поставили символические композиции – горшочки со свечами к Мемориалу памяти жертв Голодомора.

Также Президент Украины и Патриарх Московский посадили возле Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве куст калины.

Перед этим с участием главы государства и Патриарха КИРИЛЛА в парке Славы состоялась церемония возложения венков к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.