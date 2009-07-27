Балога после увольнения из СП не раз ходил на встречи с Тимошенко

Экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что его встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО помогли прояснить противоречия в их отношениях.

Об этом В.БАЛОГА заявил в интервью газете «Дело» (№ 122 от 27 июля 2009 года).

«Наши продолжительные беседы (после отставки В.БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента – УНИАН) были весьма откровенными и касались актуальных тем: кризис, выборы, политические процессы, новые модели устройства страны, внешняя политика. Надеюсь, этот обмен мнениями помог прояснить многие явные и мнимые противоречия в наших отношениях», - сказал В.БАЛОГА.

В то же время, экс-глава Секретариата отметил, что «не стоит говорить сейчас о том, кто кому будет партнером». «ТИМОШЕНКО - номер один на политической арене, поскольку она возглавляет исполнительную власть. И не встречаться, не делиться мнениями – неумно», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежала инициатива резкой критики деятельности премьер-министра в то время, когда он возглавлял Секретариат Президента, В.БАЛОГА сказал, улыбаясь: «Это была политическая борьба ради достижения той или иной цели. Конкретизировать не буду». Но потом добавил: «Поверьте: курс всегда намечен капитаном. Говорить о больших возможностях и самостоятельности главы Секретариата Президента – утопия».