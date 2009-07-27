Балогу настораживает, что Ющенко лишь грозит пальцем с Банковой

Экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен сесть за стол переговоров с основными претендентами на должность главы государства Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы не допустить фальсификаций на президентских выборах.

Такое мнение В.БАЛОГА высказал в интервью газете «Дело» (№ 122 от 27 июля 2009 года).

«Меня настораживает удивительная бездеятельность Президента, который лишь грозит своим вето. Как доказывает практика последних месяцев, ветирование законопроектов, по которым договорились Партия регионов и БЮТ, - бессмысленное занятие. Они все равно преодолеют вето. Президенту нужно не пальцем с Банковой грозить, а выполнять свои функции гаранта соблюдения Конституции и садиться с ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО за стол переговоров. Иначе ЮЩЕНКО станет невольным соучастником фальсификации выборов», - сказал В.БАЛОГА.

В то же время, экс-глава Секретариата отказался сообщить, какого кандидата в Президенты будет поддерживать партия «Единый Центр». «Что касается роли «Единого Центра» в предстоящих выборах, то она сейчас активно дискутируется в партии - как в регионах, так и в центральном офисе. Мы определим формат нашего участия в президентской кампании, скорее всего, в сентябре-октябре на съезде. Однако уже сейчас ясно одно: это участие будет продиктовано интересами страны, а не конкретного кандидата или нашей партии. «Единый Центр» не будет использовать выборы Президента в конъюнктурных целях», - подчеркнул он.

По мнению В.БАЛОГИ, в настоящее время потенциальные кандидаты в Президенты «прощупывают» общественное мнение декларациями о своих намерениях. «Сами декларации туманны и необязательны к выполнению. Согласитесь, трудно воспринимать как программу действий расплывчатую цель «спасти страну». От чего или кого? Зачем? Каким образом? С кем? Ответов на эти и подобные вопросы нет ни на новых образцах полосатого творчества, ни на бумаге, ни в эфирах. У других кандидатов в обозначении своих целей конкретики еще меньше», - считает экс-глава Секретариата.

По его словам, за время до официального начала кампании список «участников забега» изменится: кто-то будет зарегистрирован, а кое-кто сойдет с дистанции до старта. «Мы будем обсуждать лишь те кандидатуры, которые получат подтверждение в Центризбиркоме. И главное. Сейчас в высшей лиге отечественной политики происходят весьма интенсивные процессы, которые могут существеннейшим образом повлиять на ход и результаты будущих выборов. Основные участники еще только определяют, как они построят свою кампанию, хотя делают вид, что все средства, лозунги и ходы расписаны. При этом не исключено, что некоторые из нынешних и потенциальных фаворитов сыграют в «ролевые игры». Этот термин еще заменяют словосочетанием «технический кандидат». Пожалуй, только к ЯНУКОВИЧУ и ТИМОШЕНКО не подходит это определение», - уверен В.БАЛОГА.