Кирилла В Украине первым встретил Янукович
09:43, 27 июля 2009Политика
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были еще депутаты и дипломаты...
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл с 10-дневным пастырским визитом в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» Патриарха встречали Предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР, депутаты украинского парламента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, дипломаты. Патриарха у трапа самолета приветствовали девушки в национальных костюмах с хлебом- солью и букетом белых роз. На флагштоках – флаги Украины и патриарший штандарт.
Патриарх КИРИЛЛ впервые посещает Украину в качестве предстоятеля церкви. Это его второй зарубежный визит.
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