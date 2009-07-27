Кирилла В Украине первым встретил Янукович

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл с 10-дневным пастырским визитом в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» Патриарха встречали Предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР, депутаты украинского парламента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, дипломаты. Патриарха у трапа самолета приветствовали девушки в национальных костюмах с хлебом- солью и букетом белых роз. На флагштоках – флаги Украины и патриарший штандарт.

Патриарх КИРИЛЛ впервые посещает Украину в качестве предстоятеля церкви. Это его второй зарубежный визит.