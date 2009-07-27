Байден - о России: экономика выдыхается, банковская система рухнет

Вице-президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес России: ее экономика "выдыхается" и это обрекает ее на уступки Западу.

В вышедшем в конце минувшей недели в WSJ интервью Байден констатировал, что российская экономика "выдыхается", численность населения падает, а банковский сектор не выстоит в ближайшие 15 лет. Это вынудит Россию пойти на компромисс с Западом по ряду вопросов в сфере безопасности, в частности по сокращению ядерного потенциала. Сам же Вашингтон не склонен к компромиссам, дал понять вице-президент: "Некоторые говорили, что прежняя администрация заключила (с Россией) сделку по Чечне в обмен на Ирак. Мы так делать не намерены".

Другое следствие ослабления России — потеря влияния на постсоветском пространстве. "Я не думаю, что русские — особенно это правительство и особенно Путин — примирятся с отказом от понятия сфер влияния, — говорит Байден. — Но я ожидаю, что они осознают наше неприятие сфер влияния". Даже такие верные союзники, как Беларусь, уже подают сигналы о готовности противостоять Москве. А газовый конфликт с Украиной, который Байден прямо называет шантажом, привел к тому, что проект газопровода Nabucco стал воплощаться в жизнь ускоренными темпами.

Заявления Байдена были сделаны по следам его поездки в Украину и Грузию, целью которой было продемонстрировать: перезагрузка с Москвой не повлияет на партнерские отношения с Киевом и Тбилиси.

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