Генпрокуратура обвиняет СБУ в разглашении результатов допроса Пукача

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявляет о недопустимости обнародования какой-либо информации относительно показаний, которые предоставил после задержания бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.МЕДВЕДЬКО раскритиковал заместителя председателя СБУ Василия ГРИЦАКА, который на следующий день после задержания А.ПУКАЧА на пресс-конференции обнародовал некоторую информацию о показаниях, которые предоставил задержанный следователем Генпрокуратуры.

«Я считаю, что недопустимо, чтобы заместитель председателя СБУ, который не имеет никакого отношения к предъявлению обвинения, к допросу ПУКАЧА, говорил о результатах следствия», - заявил А.МЕДВЕДЬКО, отметив, что это должны решать только следователь или руководитель следственной группы, в ведении которого находится уголовное дело.

В связи с этим генпрокурор отметил, что следователь, в свою очередь, даже ему лично запретил обнародовать какую-либо информацию, касающуюся допроса А.ПУКАЧА.

А.МЕДВЕДЬКО также отметил, что все показания задержанного Генпрокуратура тщательным образом будет проверять.

В то же время генпрокурор сообщил, что поручил следствию проверить информацию об исчезновении бывшей супруги А.ПУКАЧА Татьяны СТЕЛЬМАХ.

Кроме того, А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генпрокуратура не имеет подтверждения информации, что А.ПУКАЧ, скрываясь от правоохранительных органов, якобы звонил по телефону высокопоставленным должностным лицам из МВД. Вместе с тем, генпрокурор сказал, что эта информация также будет проверена.

А.МЕДВЕДЬКО сказал, что не видит связи между задержанием А.ПУКАЧА и приближением выборов Президента Украины, о чем говорят некоторые политики.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова Г.Гонгадзе.

Вместе с тем, 23 июля адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на слова своего подзащитного, заявил, что А.ПУКАЧ не называл следствию заказчиков убийства журналиста, а также не указывал место, где находится его голова.