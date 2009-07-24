Лидер фракции БЮТ обещал регионалам, что их требование будет выполнено

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО пообещал “регионалам” после доработки обязательно рассмотреть в Верховной Раде законопроект о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с трибуны парламента.

И.КИРИЛЕНКО попросил фракцию Партии регионов не настаивать на рассмотрении сегодня законопроекта о внесении изменений в госбюджет относительно повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

По словам И.КИРИЛЕНКО, все позиции этого документа должны быть согласованы, чтобы он был поддержан в сессионном зале. В частности, отметил лидер фракции БЮТ, над этим документом должны поработать правительство совместно с бюджетным комитетом ВР, работодателями и профсоюзами.

«После этого этот законопроект обязательно будет рассмотрен в сессионном зале», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он выступил в заблокированной представителями фракции Партии регионов трибуне. Сразу после этого “регионалы” ее разблокировали.