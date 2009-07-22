Вера Ульянченко про Байдена, газ, ядерное топливо и каспийскую нефть

В ходе переговоров Президента Виктора ЮЩЕНКО с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ стороны заявили об общности подходов и взаимной поддержке в реформировании энергетического сектора Украины.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявила руководитель Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО, комментируя результаты рабочего визита вице-президента США в Украину.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО призвал американские компании к участию в проектах по модернизации украинской газотранспортной системы, что получило позитивную оценку американской стороны.

Участники переговоров также констатировали прогресс в сотрудничестве в ядерно-топливной отрасли. Стороны согласились расширять на конкурсных условиях участие западных компаний в обеспечении Украины ядерным топливом, а также в создании в Украине собственного производства такого топлива. Глава Секретариата Президента подчеркнула, что это существенно укрепит энергетическую безопасность Украины, поскольку будет означать демонополизацию путей поступления топлива для украинских АЭС.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что вице-президент США также заявил о заинтересованности его страны в скорейшей реализации проекта поставок каспийской нефти в Украину и другие европейские страны на основе проектного (аверсного) использования нефтепровода Одесса-Броды.

Глава президентского Секретариата подчеркнула, что реализация этих и других программ сотрудничества уже позволила и еще позволит создать новые рабочие места и будет содействовать развитию украинской экономики.

«Комплекс рассмотренных вопросов и достигнутые договоренности иллюстрируют слова вице-президента США о том, что его страна не признает никаких «сфер интересов», а перезагрузка отношений между США и Россией происходит не за счет Украины. США строят отношения с Украиной непосредственно, исходя из обоюдных интересов и без оглядки на позицию каких-либо третьих сторон», – отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она напомнила, что вице-президент США высказался в поддержку суверенитета и независимости Украины и ее права на собственный выбор, который включает выбор своих отношений и союзников.