Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что будет сильным Президентом для народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, отвечая на вопрос. «Все зависит от того, что вкладывать в термин «сила»», - сказал он.

По его словам, «можно взять палку и постукивать по головам, можно громко кричать», он же «будет просто Президентом для народа». «И когда будет нужно, будет продемонстрирована сила, - заявил В.ЛИТВИН. - Единственное, что могу обещать, перефразируя слова известного политика - напряженную работу в поте и крови».

При этом председатель Верховной Рады считает необходимым «дать нормальную оценку работе людей в плане заработной платы и уважение к каждому человеку». «Каждый человек будет себя уважать, когда будет иметь возможность прилично зарабатывать, иметь, куда приложить руки, мозги и сердце. От этого будет уважение и к Государству, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Важно, чтобы люди чувствовали себя уютно и уверенно. Выполнение таких условий и является признаком сильного Президента. Все остальное - дефиниции. Перед выборами их будет много».