Янукович отреагировал на действия МИДа

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратится в Верховную Раду Украины с письмом, в котором высказал свое мнение относительно дальнейшей работы министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

“Что касается вас, Борис Иванович, я так понимаю, что мы, к сожалению, за эти три месяца не нашли с вами понимания того, как совместно работать. Поэтому я соответствующее письмо подпишу сегодня и отправлю в парламент со своим мнением, которое касается вашей дальнейшей работы”, - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направило в Посольство США в Украине ноту, которой проинформировало посольство о перенесении запланированного на 3-7 декабря визита премьер-министра Украины в США. Причина перенесения заключалась в том, что правительство не разработало в определенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сроки директивы украинской делегации для переговоров в США.

На заседании КМУ 29 ноября, зачитав ноту, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему очень досадно об этом говорить, но Министерство иностранных дел, по его убеждению, не может руководить Кабинетом министров Украины. «Если у вас были какие-то вопросы, вы обязаны были меня проинформировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министру иностранных дел Б.ТАРАСЮКУ. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в беседах с Президентом Украины он договаривался о том, что директивы для украинской делегации для поездки в США должны были быть утверждены сегодня на заседании правительства.

Сегодня правительство одобрило директивы и передало их в Секретариат Президента для утверждения, после чего первый заместитель председателя Секретариата Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что формально вопрос снят.