Арестованного депутата Партия регионов исключила еще до ареста

Задержанный милицией по подозрению в присвоении 3,5 млн. грн. государственных средств депутат Кировоградского городского совета Олег ГНИБИДЕНКО не является членом Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, выступая перед журналистами в Кировограде, заместитель председателя Партии регионов Владимир ЯЦУБА.

По его словам, 2 июня 2009 года решение об исключении О.ГНИБИДЕНКО из рядов партии приняла Кировоградская городская организация ПР, а 8 июля это также сделал Политсовет в Киеве.

«Исключение О.ГНИБИДЕНКО из рядов Партии регионов связано с его политической, а не криминальной деятельностью. Он не разделял программные принципы дальнейшей деятельности партии», подчеркнул В.ЯЦУБА.

Он также добавил, что исключение депутата и его задержание правоохранительными органами расходятся во времени.

Как сообщал УНИАН, 14 июля прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении депутата Кировоградского горсовета О.ГНИБИДЕНКО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).