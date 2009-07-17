БЮТ перед выборами "зачистит" недостойных членов партии

Руководство всеукраинского объединения "Батьківщина" планирует пересмотреть отношения в середине партии и, возможно, попрощаться с теми депутатами, которые не придерживаются его политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил журналистам председатель областной парторганизации «Батьківщини», народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ).

«Пересмотр отношений – это нормальный процесс», - отметил он.

А.ФЕЛЬДМАН добавил, что на следующих выборах БЮТ будет выдвигать кандидатами в депутаты только достойных людей. «В списках будут присутствовать только профессионалы», - уточнил он.

При этом А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что жители Харькова на выборах должны иметь возможность избирать в Верховную Раду именно харьковчан, а не, скажем, киевлян (что наблюдалось на прошлых выборах). «У нас в регионе тоже немало достойных людей», - считает депутат.

Как сообщил А.ФЕЛЬДМАН, за тем, чтобы в конкретном регионе в депутаты выдвигали жителей именно этого региона, будут следить специальные представители БЮТ.

Он также добавил, что и механизм отзыва депутатов будет проще. Ведь над ними будет висеть своего рода дамоклов меч: если депутат не ходит на сессии, то население остается без избранника от своего микрорайона, значит его можно отозвать и заменить.