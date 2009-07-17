Черновецкий: мне, чисто по-человечески, понятна логика Тимошенко

Мер Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что Кабинет министров Украины незаконно остановил действие распоряжений столичной городской государственной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой КГГА заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

“Приостановка Кабинетом министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконной и осуществлена накануне президентских выборов в Украине. Новые тарифы в Киеве в 3-4 раза (в среднем) ниже, чем тарифы в других городах Украины, и остаются сегодня одними из самых низких в стране”, - заметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, власть столицы повысила коммунальные тарифы для того, чтобы “киевляне могли чувствовать себя комфортно в условиях зимы, стабильно получать тепло, газ и воду, невзирая на чрезвычайно тяжелый экономический и даже политический кризис, спровоцированный будущими выборами Президента Украины”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что Кабмин приостановил действие распоряжений Киевской горгосадминистрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учетом будущих президентских выборов.

“Я хорошо понимаю логику премьер-министра и членов правительства при принятии решения о приостановке действия тарифов, и сугубо по-человечески мне она понятна, – ведь впереди выборы. Однако ничего общего с Конституцией и законами Украины эта позиция не имеет”, - сказал мэр столицы.

Он утверждает, что тарифы в Киеве установлены в строгом соответствии с законодательством, “утверждены кабминовскими структурами (в частности, ценовой инспекцией), и их не может отменить ни один чиновник Украины, какую бы должность он ни занимал”.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в который раз пообещал, что малообеспеченные киевляне не будут платить за ЖКУ по новым повышенным тарифам.

“Я продолжаю работать над тем, чтобы тарифы в Киеве для социально незащищенных киевлян, которых насчитывается более 500 тыс. в городе, стали еще ниже, чем они были до принятия решения об их повышении, реализуя мою философию о том, что богатые в Киеве будут платить за бедных», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Киеве, согласно распоряжениям КГГА, тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

Сегодня, 17 июля, Кабинет министров Украины приостановил действие трех распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.