Регионалы из трех зайцев убили только полтора?

Политологи считают, что фракция Партии регионов блокировала работу Верховной Рады Украины с целью собственного пиара, но эта акция сработала против нее.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного PR-группой Polittech. Группа обратилась к отечественным политологам с вопросом: “Чего добивалась и чего добилась Партия регионов срывом работы Верховной Рады?”.

Профессор политологии, директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает, что у Партии регионов было несколько причин для блокирования Верховной Рады.

“Есть три причины, по которым могло происходить блокирование Верховной Рады. Первая причина является сугубо политтехнологической. То есть, попытка сыграть на социальном популизме. Второй момент - заблокировать кадровые перестановки в правительстве. Третий момент – это начать и завершить тридцатидневный срок блокирования парламента, дав Президенту повод для роспуска Верховной Рады”, - сказал он.

По мнению А.ГАРАНЯ, “регионалы” достигли выполнения второй задачи: заблокированы кадровые перестановки в правительстве.

“Если говорить о социальных лозунгах и социальном популизме, то я не уверен, что эта цель была достигнута. В медиапространстве прозвучало много обвинений в адрес Партии регионов в том, что они занимаются социальным популизмом в условиях экономического кризиса. Конечно, что ядерная часть электората «регионалов» это одобряла, но в то же время это дало определенные основания ТИМОШЕНКО использовать все это для того, чтобы показывать деструктивную Партии регионов”, - сказал эксперт.

Он напомнил, что относительно роспуска ВР Партия регионов отвергала подобные обвинения. А.ГАРАНЬ допустил, что вариант выработки технологии роспуска парламента прорабатывался, но в конечном итоге Партия регионов включила «задний» ход.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что Партия регионов пыталась создать информационный повод для мобилизации собственного электората под избирательную кампанию Виктора ЯНУКОВИЧА. “Также это было своего рода превентивная мера, которая, по замыслу организаторов, должна была бы добавить дивиденды. И в случае, если бы правительство пошло на удовлетворение их предложений, это имело бы значительный плюс”, - сказал он.

Вместе с тем В.БАЛА считает, что блокирование фракцией Партии регионов работы ВР больше сработало против нее. “Все это выглядело мало продуманным. Не хватало четко взвешенных шагов и не было адекватного плана, как выходить из сложившейся ситуации. Теперь будет непросто объяснить избирателям, для чего же организовывалось блокирование работы парламента”, - убежден эксперт.

Заместитель директора Могилянской школы журналистики Диана ДУЦИК также считает, что “регионалы”, блокируя работу парламента, пытались показать, как они заботятся об интересах простых граждан.

“Понятно, что Партия регионов стремится показать, как она заботится о людях, и хочет показать, что ее оппоненты, в данном случае правительство, наоборот, о людях не заботятся. Однако эффективность методов, которые для этого применяются, является довольно сомнительной. Эффективнее было бы, если бы вносились альтернативные законопроекты и были попытки с их стороны убедить другие фракции в том, что нужно поддержать их законопроекты, а не инициативы БЮТ. Действительно, можно было бы показать, что Партия регионов что-то смогла. А блокирование переходит в фарс. Несколько лет Верховная Рада только тем и занимается”, - сказала Д.ДУЦИК.

По ее мнению, социальная тематика и в дальнейшем будет использоваться, и не только «регионалами». “Это та тема, которая непосредственно касается каждого отдельного человека, и потому она очень благодатна во время избирательных кампаний”, - считает эксперт.

Директор центра “Социополис” Владимир ПОЛЯКОВ также убежден, что Партия регионов блокировала работу ВР с целью собственного пиара.

“Партия регионов пыталась перехватить определенные инициативы правительства, продемонстрировав, какие они защитники простого народа. С другой стороны, они хотели выставить перед правительством заведомо невозможные для выполнения требования, тем самым дискредитировав работу Кабмина. Это всего лишь пиар-ход, таким образом можно требовать поднятие прожиточного минимума и до миллиона гривен”, - сказал эксперт.

По его словам, в итоге “регионалы” добились того, что парламент оказался недееспособным. “Их акция, скорее, сработала для них в минус, поскольку люди и без того злы на депутатов, что те, не работая, получают зарплаты. И на этом фоне такое блокирование еще больше повлияло на формирование негативного имиджа парламента и депутатов Партии регионов в частности”, - считает В.ПОЛЯКОВ.

С предыдущими экспертами согласен медиа-технолог PR-группы Polittech Ярослав МАКИТРА , который также убежден, что блокированием работы парламента Партия регионов пыталась позиционировать себя как политическая сила, которая борется за благосостояние малообеспеченных слоев населения. “Побочно это также была попытка сорвать работу Рады, которая должна была принимать правительственные антикризисные законы и в конце концов заполнить вакансии в правительстве, - сказал он.

По мнению Я.МАКИТРЫ, если со второй задачей в целом «регионалы» справились, то первую цель можно считать вполне провальной, потому что медиа по большей части резко негативно отреагировали на очередное шоу в парламенте с уничтожением рабочего оборудования. “ЯНУКОВИЧУ сразу же напомнили, как он, в последний раз будучи премьером, снижал социальные стандарты и не соглашался с требованиями тогдашней оппозиции о повышении прожиточного минимума и зарплаты. Получив такой шквал негатива, который, конечно, повлиял на избирателей, ПР отступила”, - сказал эксперт.

Он допустил, что после отпуска «регионалы» продолжат всеми способами доказывать, “как же они беспокоятся о своих избирателях, при этом будут продолжать платить мизерные зарплаты (по сравнению с другими странами) работникам на своих предприятиях, зарабатывая при этом миллионы”.