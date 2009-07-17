Россия не хочет раскола Украины, потому что боится миллионов беженцев?

Сохранение территориальной целостности Украины является национальным интересом России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО, выступая на экспертном семинаре в Москве на тему: "Украина накануне выборов: политика и экономика. Влияние внешнего фактора", организованном УНИАН совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета.

«Интерес России сегодня – это стабильная и дружественная Украина. Разговоры о том, что Россия играет на раскол Украины – это спекуляции», - заявил Е.МИНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что раскол Украины обернулся бы для России катастрофическими последствиями.

По словам Е.МИНЧЕНКО «балканизация» Украины неизбежно будут порождать подобного рода процессы на пограничных территориях РФ.

«Раскол Украины невозможен без крови, так как нет исторически обусловленных границ, тогда России придется иметь дело с миллионами беженцев», - считает эксперт.

По его словам, у России нет дополнительных средств для обустройства границ и гуманитарных акций.

Кроме того, Е.МИНЧЕНКО подчеркнул, что любые конфликты подобного рода ставят под угрозу принципиально важную инфраструктуру Украины – газотранспортную систему и атомные объекты.

«Россия из всех соседей Украины больше всего заинтересована в ее стабильности. Все разговоры о том, что Россия играет на раскол Украины – это исключительно спекуляция», - сказал он.

Е.МИНЧЕНКО отметил, что после выборов в Украине в 2004 году Россия перешла к идеологии экономического прагматизма.

«Все по-рыночному, осуществляем цивилизованный «развод» до конца, но эта схема не работает. «Развод» осуществляется, но в итоге разрыв кооперационных связей ударяет по экономике и России, и Украины», - подчеркнул он.

По словам Е.МИНЧЕНКО, что ряд российских экспертов пришел к мнению, что России нужно вести новую политику по отношению к Украине.

«Новая идеология - совместный индустриальный прорыв», - подчеркнул он.

По словам эксперта, эту идею все больше разделяет российская политическая элита.