Протокол о формировании Коалиции демократических сил

ПРОТОКОЛ

относительно процедуры формирования Коалиции демократических сил

" 13 " апреля 2006 года Киев

Мы, представители политических сил – Блока "Наша Украина", Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии Украины – этим Протоколом подтверждаем:

выборы в Верховную Раду Украины, состоявшиеся 26 марта 2006 года, прошли в соответствии с действующим законодательством Украины и европейских демократических стандартов и отображают волеизъявление украинских граждан.

Опираясь на доверие Украинского народа и руководствуясь ответственностью за будущее страны, мы заявляем о намерении создать Коалицию демократических сил (Коалицию депутатских фракций) в Верховной Раде Украины пятого созыва.

1. Стороны достигли согласия, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей наших политических сил и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше сложения присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Проект Соглашения должен быть предварительно одобрен руководящими органами партий и блоков, которые образовали фракции.

2. Стороны достигли согласия относительно структуры Соглашения о Коалиции, которое будет состоять из таких разделов:

а) программные основы деятельности коалиции;

б) регламент деятельности коалиции;

в) распределение сфер ответственности между участниками коалиции.

3. Стороны достигли согласия, что проект Соглашения о Коалиции предварительно одобряется фракциями – субъектами Коалиции и подписывается руководителями фракций, которые создают Коалицию и народными депутатами Украины – членами этих фракций.

4. Стороны достигли согласия, что до формирования Кабинета Министров Украины Коалиция вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Основ внутренней и внешней политики и одобряет их.

5. Стороны достигли согласия, относительно следующего порядка рассмотрения вопросов Верховной Радой Украины после заключения Соглашения о Коалиции:

а) формирование руководящих органов Верховной Рады Украины;

б) обеспечение процедуры внесения Президентом Украины кандидатуры на должность Премьер-министра Украины и ее утверждение Верховной Радой Украины;

в) одобрение сформированного Коалицией состава Кабинета Министров Украины;

г) рассмотрение Кабинетом Министров Украины безотлагательно после его формирования и внесение на утверждение Верховной Рады Украины Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

6. Соглашение о коалиции готовится на основе принципов, предусмотренных в проекте меморандума о создании коалиции демократических сил.

Этот Протокол подписан в трех экземплярах. Он вступает в действие с момента его одобрения руководящими органами Сторон.

За Блок "Наша Украина"

За Блок Юлии Тимошенко

За Социалистическую партию Украины