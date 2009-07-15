Суд остановил новые тарифы в Киеве

Шевченковский районный суд Киева своим постановлением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений столичной городской государственной администрации от 29 апреля 2009 года о повышении коммунальных тарифов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

Как уточнили в пресс-службе, действия распоряжений КГГА остановлены судом 6 июля до рассмотрения дела по существу.

В сообщении отмечается, что суд остановил действие таких распоряжений:

1. №516 „Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения”;

2. №517 „Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей”;

3. №518 „Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”;

4. №519 „О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей”;

5. №520 „О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”.

При этом в пресс-службе Блока Кличко заявляют, что с этого момента киевляне должны прекратить платить по новым необоснованным тарифам и требовать у ЖЭКов проведения пересчета услуг.

Справка УНИАН. С 1 июня в Киеве, согласно распоряжениям КГГА, тарифы на воду и отопление увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

По данным КГГА, киевляне задолжали за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом задолженности за предыдущие периоды более 300 млн. грн.