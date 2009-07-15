Днепропетровский горсовет требует прилепить киевскому Ленину нос

На 15-й очередной сессии Днепропетровского горсовета V созыва фракция Коммунистической партии предложила направить письмо Президенту и премьер-министру Украины с требованием восстановить памятник Ленину в Киеве. Депутаты горсовета проголосовали «за» почти единогласно. Об этом сообщает ИА «Новый мост».

«Просим принять решение отправить Президенту и премьер-министру Украины письмо с требованием восстановить памятник Ленину в Киеве, обеспечить охрану всех остальных уцелевших памятников, следить за тем, чтоб подобное не повторилось и найти виновных», - сказал депутат Днепропетровского горсовета от фракции КПУ Сергей ВОРОБЬЕВ.

Данное предложение было принято и после сессии городского совета соответствующее письмо будет отправлено.

Кроме того, С.ВОРОБЬЕВ попросил мэра Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО приложить все усилия для того, чтобы подобные случаи повреждения памятников не произошли в Днепропетровске.

Как сообщалось, 30 июня в 4 часа утра пятеро молодых людей с помощью кувалды, зубила и молотка отбили у памятника Ленину в центре Киева нос и частично левую руку. Они сразу же были задержаны милицией.

По результатам опроса, проведенного Днепропетровским филиалом Института Горшенина, 35,5% жителей Днепропетровска отрицательно относятся к памятникам коммунистической эпохи.