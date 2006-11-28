Ющенко поехал на встречу в узком кругу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Минск, где примет участие в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, в Беларуси состоится встреча президентов государств-участников СНГ в узком кругу, после чего в расширенном составе начнется заседание Совета глав государств-участников СНГ.

В рамках визита планируется встреча В.ЮЩЕНКО с Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и короткая беседа с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в повестке дня заседание глав государств-участников СНГ рассмотрение 27 документов, три из которых внесены Украиной. В частности, “О Заявлении глав-государств участников Содружества Независимых Государств об активизации сотрудничества в борьбе с трансграничной миграцией”, “О Меморандуме о взаимопонимании между государствами-участниками Содружества Независимых Государств относительно обеспечения полномасштабного функционирования зоны свободной торговли и о механизме применения специальных (защитных) мер во взаимной торговле” и “О Заявлении глав государств-участников Содружества Независимых Государств о договорно-правовом оформлении государственных границ между государствами-участниками СНГ”.

Среди других документов, предложенных для обсуждения на заседании Совета, - “О докладе о повышении эффективности СНГ и перспективах его развития”, “О руководителе Антитеррористического центра государств-участников СНГ”, “О Договоре государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма”, “О Программе сотрудничества СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 гг.” и другие.

В.ЮЩЕНКО в поездке сопровождают министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, министр экономики Владимир МАКУХА, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор ИВЧЕНКО.