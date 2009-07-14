Прогноз Томенко на сегодняшнюю сессию: откроем, проголосуем, закроем

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что сегодня состоится закрытие IV сессии парламента.

Об этом он сказал в эфире "5-го канала".

При этом вице-спикер не исключил, что через несколько недель народные депутаты могут снова собраться на внеочередную сессию.

"Существует высокая вероятность, что в 16 часов мы откроем заседание Верховной Рады, точнее - внеочередное заседание Верховной Рады, проголосуем три законопроекта, завершим IV сессию ВР. Потом, в случае необходимости - когда и общество будет требовать рассмотрения какого-то вопроса, и консенсус определен в парламенте - я допускаю, что мы через несколько недель вернемся к процедуре еще одного заседания", - сказал Н.ТОМЕНКО.