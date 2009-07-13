Томенко назвал фамилии самых злостных прогульщиков в ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает неудовлетворительным отношение некоторых народных депутатов к посещению пленарных заседаний парламента, поскольку 9 парламентариев не принимали участия в более чем 60-ти поименных регистрациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, 8 из 9 народных депутатов являются членами фракции Партии регионов – Ринат АХМЕТОВ, Игорь ГУМЕНЮК, Александр ДАРДА, Сергей КИЙ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ, Сергей МОМОТ, Антон ПРИГОДСКИЙ. А также это член фракции НУ-НС Давид ЖВАНИЯ.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, только 18 народных депутатов не пропустили ни одного заседания парламента по уважительным причинам.

Н.ТОМЕНКО также выступил с критикой и относительно посещений заседаний комитетов. Так, по его словам, 31 народный депутат не принимал участия ни в одном заседании комитетов. «Эта информация еще раз свидетельствует о несоответствующей роли комитетов в законодательном и организационном процессе принятия решений. В последнее время фракции взяли на себя больше функций законодательной инициативы, нежели комитеты», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО выступает за то, чтобы депутаты за такую неудовлетворительную работу несли административную ответственность. «Эта административная ответственность должна заключаться в вычете средств за прогулы из заработной платы», - сказал он.

[ назад ]