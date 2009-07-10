ВСК ВР: реконструкция «Олимпийского» - абсолютно коррупционный процесс

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" заявляет о злоупотреблениях служебным положением вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНЫКА, министра по делам семьи, молоди и спорта Юрия ПАВЛЕНКО и и. о. генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО при проведении реконструкции НСК.

Об этом сообщил председатель ВСК Равиль САФИУЛЛИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Наблюдательный совет НСК «Олимпийский», возглавляемый И.ВАСЮНЫКОМ, ни разу не собрался для решения вопросов, связанных с реконструкцией. Вместо этого работа Наблюдательного совета подменяется Межведомственной рабочей группой, статус которой достаточно сомнителен, сказал депутат.

Кроме того, по словам Р.САФИУЛЛИНА, комиссия считает незаконными действия и. о. гендиректора НСК «Олимпийский» Д.ЧЕРНЯВСКОГО по перерегистрации уставных документов, назначению членов тендерного комитета без соответствующих сертификатов. При осуществлении валютных операций было допущено злоупотребление по конвертации валюты и бесплатному пользованию государственными средствами коммерческим банком, что нанесло убытков на сумму 4,4 млн. грн., отметил он.

Р.САФИУЛЛИН отметил, что в ходе проверки комиссия обнаружила ряд нарушений законодательства. В частности, при определении генподрядчика реконструкции, Минспорта без согласования Минюста и Минэкономики, в ноябре 2008 года поручило ГП НСК «Олимпийский» заключить договор на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции с ХК «Киевгорстрой». А большинство договоров заключались при отсутствии сведенной сметы.

Р.САФИУЛЛИН сообщил, что ряд договоров были заключены необоснованно. К примеру, заключенный с проектной организацией договор на подготовку проектно-сметной документации на сумму 21,8 млн. евро включал выполнение всех проектных работ в чаше стадиона. «Потом составляется определенное дополнение на сумму 198 тыс. евро с перечнем работ, которые по основному договору и так был обязан выполнить генпроектировщик», - пояснил он.

При этом проектная организация должна была контролировать ход выполнения реконструкции стадиона. Вместо этого заключаются договора, которые дублируют функции контроля генпроектировщика, с компаниями-консультантами на сумму около 15 млн. грн.

По мнению Р.САФИУЛЛИНА, противоречат законодательству и заключенные договора по выполнению работ по перспективе развития прилегающей к НСК "Олимпийский" территории на общую сумму свыше 0,5 млн. грн.

В свою очередь член комиссии, народный депутат Виктор КОРЖ назвал то, что происходит с реконструкцией спорткомплекса, «абсолютно коррупционными, непрозрачными процессами».

«Мы абсолютно четко говорим о тех системных нарушениях, которые есть. Мы говорим о том, что сегодня никто реально не знает, когда этот стадион будет построен. О том, что никто не знает, сколько это будет стоить. И о том, что никто сегодня не знает, будет ли он убыточным или прибыльным», - подчеркнул он.

По словам Р.САФИУЛЛИНА, комиссия предлагает продолжить свою работу после того, как парламент утвердит ее отчет.

Справка УНИАН. 19 мая т.г. ВР приняла постановление "О создании Временной следственной комиссии по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский".