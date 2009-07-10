Кабмины Украины и Польши сыграют в футбол: Тимошенко тренируется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что тренируется для того, чтобы возглавить правительственную команду в товарищеском футбольном матче с командой правительства Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня после заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Евро-2012. Премьер-министр Польши Дональда ТУСК заявил: «Мы готовы в любой момент сыграть такой матч. С моей стороны есть только одно условие - чтобы украинскую команду возглавила Юлия ТИМОШЕНКО».

«Я еще тренируюсь», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив: «Я знаю, что господин ТУСК в очень хорошей спортивной форме, футбол как раз его вид спорта».

Премьер не уточнила возможных сроков проведения матча между командами правительств Украины и Польши. «Такой матч состоится и будет успешным для обеих стран», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.