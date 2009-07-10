Эксперты думают, что политэлите перевыборы Рады не интересны

Украинские политологи считают, что вероятность внеочередных парламентских выборов в Украине является достаточно низкой, тогда как их последствия для экономики и социальной стабильности будут катастрофическими.

Как сообщили УНИАН в Агентстве моделирования ситуаций (АМС), такие выводы можно сделать из результатов экспертного опроса 24 политологов, проведенного АМС с 6 по 9 июля.

По мнению заместителя директора АМС Алексея ГОЛОБУЦКОГО, экспертная среда достаточно адекватно оценивает истинные мотивы и значимость внеочередных парламентских выборов как инструмента политических технологий.

«Эксперты, вне сомнений, понимают, что конституционная реформа, закон о выборах и сами внеочередные выборы давно превратились в манипуляционные элементы политических технологий», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по его словам, сегодня не существует критической массы политической элиты, «жаждущей» перевыборов, поэтому большинство экспертов заявили о низкой вероятности проведения перевыборов.

Вместе с тем, отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, половина из опрошенных экспертов полагают, что перевыборы могли бы внести элемент стабилизации во взаимоотношения власти и оппозиции.

«Однако подавляющее большинство экспертов, за редким исключением, считает, что в случае проведения внеочередных парламентских выборов, они крайне негативно отразятся на экономической и социальной стабильности государства», - добавил он.

Кроме того, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, достаточно симптоматичным является мнение экспертов относительно того, кто же реально инициирует такие перевыборы и кто может воспользоваться их результатами.

«По мнению опрошенных, в наибольшей степени инициаторами перевыборов можно считать команды Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА. Однако результатами выборов могут эффективно воспользоваться лишь Арсений ЯЦЕНЮК и В.ЮЩЕНКО. Тогда как выгоду В.ЯНУКОВИЧА от перевыборов эксперты расценивают неоднозначно», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В АМС сообщают, что среди участвовавших в опросе – политологи, политические обозреватели, политтехнологи, в частности, Владимир ФЕСЕНКО, Владимир ЦИБУЛЬКО, Александр ПАЛИЙ, Алексей ГАРАНЬ, Денис БОГУШ, Игорь ЖДАНОВ и др.