11% россиян назвали Мазепу героем украинского народа

Почти каждый третий россиянин не знает, кто такой Иван Мазепа (30%), говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Практически поровну тех, кто считает его изменником (26%) и неоднозначной исторической фигурой со своими достоинствами и недостатками (24%).

11 процентов опрошенных назвали гетмана героем украинского народа.

Не знают, кто такой Иван Мазепа, в Поволжье (38%), Сибири (39%) и на Дальнем Востоке (40%). Такие респонденты также чаще встречаются среди малообразованных (43%) и 18-24-летних россиян (39%).

Считать его героем свойственно, главным образом, уральцам (24%).

Негативную оценку чаще дают жители Северо-Западного округа (34%), россияне старше 45 лет (30-31%) и респонденты с высшим образованием (33%).

Считать его противоречивой исторической фигурой наиболее склонны жители Центрального округа и сибиряки (29% и 28%), а также 35-59-летние (28-26%) и россияне с высшим образованием (32%).