Глава Совета Федерации РФ едет в Украину
В программе встречи с руководством
|Сергей МИРОНОВ
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, об этом шла речь в ходе встречи первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА с временно поверенным в делах Российской Федерации в Украине Всеволодом ЛОСКУТОВЫМ.
По словам В.ЛОСКУТОВА, программой визита предусмотрены встречи С.МИРОНОВА с руководителями страны и представителями украинского депутатского корпуса. Также российский дипломат напомнил о запланированном на конец июля визите в Украину его святости главы РПЦ Патриарха КИРИЛЛА.
А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что для Украины визит патриарха станет «знаковым», и заверил, что «наши соотечественники с почетом встретят высокого гостя».
Также в рамках встречи стороны затронули вопрос о возможности проведения осенью этого года совместного заседания руководителей внешнеполитических ведомств обеих стран в рамках работы украинско-российской Межгосударственной комиссии на уровне глав государств с обсуждением вопросов сотрудничества приграничных регионов с участием представителей этих административных территорий. При этом подчеркивалась целесообразность участия в запланированных мероприятиях представителей законодательных органов обеих стран.
Кроме того, в ходе встречи большое внимание уделялось направлениям развития украинско-российских двусторонних отношений. Среди прочего, собеседники пришли к согласию относительно необходимости активизации работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации.
Касаясь проблематики двустороннего стратегического партнерства, представители обеих стран выразили убеждение в целесообразности продления действия «Большого договора».
А.ЛАВРИНОВИЧ в этом контексте отметил необходимость соблюдения государственнических подходов, координированных действий и обоюдного интереса по всему спектру взаимоотношений.