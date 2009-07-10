Глава Совета Федерации РФ едет в Украину

На будущей неделе ожидается визит в Украину председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергея МИРОНОВА.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, об этом шла речь в ходе встречи первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА с временно поверенным в делах Российской Федерации в Украине Всеволодом ЛОСКУТОВЫМ.

По словам В.ЛОСКУТОВА, программой визита предусмотрены встречи С.МИРОНОВА с руководителями страны и представителями украинского депутатского корпуса. Также российский дипломат напомнил о запланированном на конец июля визите в Украину его святости главы РПЦ Патриарха КИРИЛЛА.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что для Украины визит патриарха станет «знаковым», и заверил, что «наши соотечественники с почетом встретят высокого гостя».

Также в рамках встречи стороны затронули вопрос о возможности проведения осенью этого года совместного заседания руководителей внешнеполитических ведомств обеих стран в рамках работы украинско-российской Межгосударственной комиссии на уровне глав государств с обсуждением вопросов сотрудничества приграничных регионов с участием представителей этих административных территорий. При этом подчеркивалась целесообразность участия в запланированных мероприятиях представителей законодательных органов обеих стран.

Кроме того, в ходе встречи большое внимание уделялось направлениям развития украинско-российских двусторонних отношений. Среди прочего, собеседники пришли к согласию относительно необходимости активизации работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации.

Касаясь проблематики двустороннего стратегического партнерства, представители обеих стран выразили убеждение в целесообразности продления действия «Большого договора».

А.ЛАВРИНОВИЧ в этом контексте отметил необходимость соблюдения государственнических подходов, координированных действий и обоюдного интереса по всему спектру взаимоотношений.