Литвин: изменения к Конституции до выборов Президента исключены

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН исключает возможность внесения изменений в Конституцию Украины до президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Паволом ГАМЖИКОМ, который недавно приступил к своим обязанностям.

В частности, очерчивая ситуацию, сложившуюся вокруг внесения изменений в Конституцию Украины, председатель ВР заявил, что «до выборов Президента Украины это исключено».

По его мнению, необходимо «определить сначала дорожную карту, которая дала бы миру представление, как будет развиваться страна». Для этого необходимо, «чтобы и Президент, и большинство в парламенте, и оппозиция, и правительство составили план безотлагательных действий», сказал В.ЛИТВИН.

По его убеждению, «нужно определить сначала, в каком состоянии находится страна, выяснить реальное положение вещей, потом решить вопрос с кадрами, которые нужны для решения поставленных заданий, а затем - определить, какое нужно законодательное обеспечение, в том числе и Конституция». «Такая последовательность действий позволит людям даже наиболее радикальные новации воспринимать спокойнее», - сказал он.

«Ахилесовой пятой» страны председатель Верховной Рады назвал «революционное пренебрежение к закону». В.ЛИТВИН подчеркнул, что «украинская Конституция не вмонтирована в систему власти - она не выполняется». Это, по его мнению, объясняется отсутствием правовой культуры в обществе, поэтому нет уверенности в том, что другая Конституция будет выполняться. В то же время он не исключает, что «после президентских выборов политикум вернется к рассмотрению изменений в Основной закон».